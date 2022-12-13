Як повернути яскравість і свіжість навіть найстарішому килиму: потрібно всього два засоби

Зникнуть навіть найстаріші плями

Килим — це не тільки прикраса будь-якого інтер’єру, але і спосіб утеплення підлог, тому якщо у вас на балконі він десь пиляється, терміново його діставайте. Найімовірніше він буде не в найкращому стані, і його доведеться чистити, тому ми підготували для вас рецепт ефективного мийного.

Такий засіб поверне колишню яскравість і свіжість навіть найстарішому килиму, пише портал "Смачно+". Секрет криється лише у двох інгредієнтах розчину, який потрібно нанести на покриття. І це сода та перекис водню.

Як очистити килим від плям за 15 хвилин

Розведіть дві столові ложки соди в 0,5 склянки перекису водню і ретельно перемішайте. Потім змочіть брудні місця та залиште суміш "постояти" 15 хвилин. За цей час вона "пропрацює" весь бруд.

Після цього акуратно приберіть кашку з килима і дайте йому висохнути. Допоможуть вам фен або вентилятор. За потреби повторіть процедуру.

Раніше "Телеграф" розповідав, який засіб допоможе вивести пляму з килима лише за кілька хвилин.