Забудьте про неприємний запах у холодильнику назавжди: допоможе всього один засіб

Всього один простий засіб, який швидко допоможе позбавитися цієї проблеми

Поява неприємного запаху в холодильнику — це не показник неакуратності господині, адже подібним "ароматам" багато не треба. І як виявилося, позбавитися його дуже легко і просто, і більше того, це можна зробити навіть за допомогою підручних засобів.

Якщо ви кавоман, то цей спосіб вам точно припаде до душі, адже для нього потрібно використовувати мелену натуральну каву. Він має здатність вбирати неприємні запахи, пише prostoway.

Як прибрати неприємний запах у холодильнику — лайфхак з кавою

Насипте в тарілку каву та поставте на ніч у холодильник. Ви будете приємно вражені, що від запаху не залишилося і сліду. Тільки не забудьте після прибрати джерело проблеми та вимити полиці, адже без цих дій жоден дорогий чи дешевий засіб не зможе допомогти.

Завдяки цьому простому та доступному лайфхаку, ви забудете про будь-які неприємні запахи, які можуть оселитися у вашому холодильнику.

Раніше "Телеграф" розповідав, як легко прибрати неприємний запах у мікрохвильовій печі за допомогою звичайної солі.