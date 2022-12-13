Як зберігати гірлянду, щоб її не доводилося довго розплутувати: чудовий лайфхак

Створюючи та прибираючи святковий декор у будинку, пам’ятайте про один нюанс з гірляндою

Якщо ви вже почали прикрашати будинок до Нового року, то, мабуть, дістали святкові вогні. Без них не обійдеться жоден новорічний декор. Єдина складність – розплутати гірлянду. І в цьому випадку допоможе один завчасний трюк із підручним предметом.

Впорядкувати святкові прикраси легко, використовуючи речі, які вже є у вашій шафі. Про найпростіший спосіб зберігання новорічних гірлянд пише видання Today. Все, що вам знадобиться, це проста вішалка для одягу.

Пластикові контейнери можуть допомогти зберегти прикраси цілими, але коли справа доходить до вогнів, що прикрашають ялинку, доведеться врахувати один нюанс.

Як зробити так, щоб новорічні гірлянди не заплуталися:

Розмотайте мерехтливі пасма навколо вашої ялинки.

Візьміть вішалку. Підійде будь-яка вішалка, але товстіші пластикові вішалки з більшою ймовірністю запобіжать зісковзуванню вогнів.

Починаючи з одного кінця нитки, почніть обертати вогники навколо вішалки з обох боків.

Продовжуйте намотувати, доки не дійдете до протилежного кінця пасма. Сховайте кінець між обгорнутими шнурами і запакуйте акуратний пучок до наступного року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що потрібно зробити з ялинкою, щоб новорічне дерево виглядало пухнастішим і пишнішим.