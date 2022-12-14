Від плісняви не залишиться і сліду: як за допомогою соди позбавитися чорного грибка на вікнах

З цим лайфхаком, ви забудете, що таке пліснява на вікнах

Через неправильну установку пластикових вікон або через вогкість у квартирі в холодну пору року навколо вікон часто накопичується конденсат, що згодом перетворюється на чорний грибок на рамі. І якщо вчасно не схаменутися, щоб позбутися цієї проблеми, то пліснява тільки розповзеться, і прибрати її буде важче.

Як завжди, на допомогу в прибиранні будинку нам приходять підручні засоби, які є на кожній кухні, і у разі боротьби з пліснявою нам знадобиться звичайна сода, пише портал "Смачно+". Як вона працює – читайте далі.

Як прибрати чорну плісняву з пластикових вікон содою

Соду потрібно змішати з водою до утворення густої кашки. Далі отриманий засіб нанесіть на проблемні місця та залишити на п’ять хвилин. Після потрібного часу, змийте все водою і відразу ж обприскуйте вікна засобом для чищення скла. Все це знову залиште на п’ять хвилин, після чого пройдіть вологою ганчіркою.

Все готове, від негарних плям не лишилося й сліду. Зазначимо, що сто проводити таку процедуру можна і як профілактика.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які є методи боротьби із конденсатом на вікнах у будинку.