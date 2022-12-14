Пальми, орхідеї і не тільки: топ-5 рослин, які запобігають цвілі в будинку

Ці рослини і прикрасять житло, і допоможуть зменшити вогкість

У холодну пору року багато будинків стикаються з підвищеним рівнем вологості, конденсатом на вікнах, вогкістю. Все разом у результаті може призвести до розвитку цвілі. Однак висадивши деякі кімнатні рослини, ви зможете запобігти цій неприємній проблемі.

Кімнатні квіти — це природний спосіб позбутися плісняви. Є щонайменше п’ять рослин, які відмінно поглинають вологу і не вимагають особливого догляду, пише видання Express.

Які кімнатні рослини потрібно висадити в будинку, щоб знизити рівень вологи та уникнути цвілі:

Спатифілум (лілія миру). Процвітає при високій вологості, що робить її ідеальною для розміщення в місцях, схильних до грибка. Квітка поглинає вологу з повітря через своє листя. Плюс у тому, що ця рослина не потребує прямого сонячного світла. Однак тримайте її далеко від домашніх вихованців: квітка може бути отруйною для них.

Процвітає при високій вологості, що робить її ідеальною для розміщення в місцях, схильних до грибка. Квітка поглинає вологу з повітря через своє листя. Плюс у тому, що ця рослина не потребує прямого сонячного світла. Однак тримайте її далеко від домашніх вихованців: квітка може бути отруйною для них. Бостонська папороть. Одна з найпростіших папоротей для вирощування в приміщенні. Любить вологий клімат, поглинає вологу з повітря, балансуючи рівень вологості у вашому будинку. Не забувайте регулярно поливати її і не "тривожте" зайвий раз листя.

Тещин язик. Витривала і пристосовувана рослина "любить плісняву". Найкраще росте при яскравому світлі й теплих температурах. Власникам потрібно періодично видаляти пил вологою тканиною, щоб відкрити пори: так рослина зможе дихати і краще "працювати" проти плісняви. Поливайте в міру, бо квітка схильна до кореневої гнилі. Токсична для собак і кішок.

Витривала і пристосовувана рослина "любить плісняву". Найкраще росте при яскравому світлі й теплих температурах. Власникам потрібно періодично видаляти пил вологою тканиною, щоб відкрити пори: так рослина зможе дихати і краще "працювати" проти плісняви. Поливайте в міру, бо квітка схильна до кореневої гнилі. Токсична для собак і кішок. Пальми. Відмінний вибір для контролю вологості та захисту від плісняви. Різновиди, на які варто звернути увагу: пальми арека, бамбукові, карликові фінікові та тростинні пальми.

Відмінний вибір для контролю вологості та захисту від плісняви. Різновиди, на які варто звернути увагу: пальми арека, бамбукові, карликові фінікові та тростинні пальми. Орхідеї. Можуть допомогти зменшити вологість у будинку, отримуючи всі свої поживні речовини та вологу з навколишнього повітря. Більше того, їм не потрібний дуже великий горщик для вирощування, що робить їх ідеальними для невеликих приміщень. Якщо у вас більше однієї орхідеї, їх краще згрупувати разом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що позбутися цвілі на стінах взимку можна за допомогою недорогих або навіть підручних засобів.