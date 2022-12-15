Чим протирати пил, щоб більше не бачити його тижнями: розкрито секрет покоївок
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Про пил забудете на довгий час
Набридлий пил так і накопичуватиметься на поверхні ваших меблів, якщо не попередити його появу одним недорогим засобом.
Посилити ефективність прибирання проти пилу можна за допомогою кондиціонера для волосся або шампуня-кондиціонера (підійдуть найдешевші варіанти). Як пише belnovosti, саме цим засобом протирають пил у готелях досвідчені покоївки.
Як позбутися пилу в оселі на тиждень
Беремо одну чайну ложку кондиціонера та змішуємо у склянці з гарячою водою. Переливаємо розчин у пляшку з розпилювачем і приступаємо до прибирання. Витираємо суміш чистою та сухою ганчіркою або серветками.
Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно і не можна витирати телевізор від пилу, щоб уникнути можливої поломки техніки.