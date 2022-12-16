Від цвілі не залишиться і сліду: як очистити шви між плиткою у ванній за 15 хвилин

Не варто опускати руки, адже впоратися із пліснявою вам допоможе популярний медичний засіб.

Ванна — це завжди волога, а це означає, що найчастіше поява грибка та плісняви на стінах, це лише питання часу. А особливо важко вивести це зі швів між плиткою. Але тільки не тоді, коли у вашому арсеналі є парочка народних методів боротьби з пліснявою та грибком.

Найскладніше позбутися її, якщо плями з’явилися в герметику, а іноді грибок настільки сильно в’їдається в шви, що здається, що відмити його взагалі неможливо. Однак це зовсім не так, пише портал "Смачно+".

Як позбутися плісняви в швах між плиткою

Якщо ви виявили плісняву в герметику, дістаньте з вашої аптечки перекис водню. Нанесіть засіб пензликом на шви та залиште на 15 хвилин. Потім промийте мильною водою. І вуаля — жодної плісняви ви не побачите.

Головне не опускайте руки, адже тога пліснява ще більше розростеться, роблячи вашу ванну неохайною і брудною. Щобільше, не те що купатися в такій ванні неприємно, там навіть шкідливо перебувати через випаровування грибка.

Нагадаємо, що сантехніка у ванній має таку негативну властивість, як накопичення на своїй поверхні білого нальоту. Раніше "Телеграф" розповідав, як прибрати наліт на лійці для душу.