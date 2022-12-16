Навіщо вдягати на віник поліетиленовий пакет: несподівана, але дуже корисна хитрість

Простий лайфхак з прибирання, який стане у пригоді всім

Хто б із нас не хотів спростити собі процес домашнього прибирання, наприклад, боротьби з пилом. Один зі способів зробити це є цікавий лайфхак з віником.

Цей метод стане у пригоді кожному, хто не користується або мало користується пилососом. Тепер прибирання оселі буде значно легшим, простішим та ефективнішим. Про це пише cpykami.

Навіщо одягати пакет на віник

Під час підмітання часто частинки вовни, волосся та інших ворсинок можуть залишатися на підлозі, а потім застрявати в щетині. Щоб цього уникнути, потрібно просто надіти поліетиленовий пакет на віник та зав’язати. Так підмітати буде простіше, а сам інструмент навіть не доведеться мити під проточною водою.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно витирати телевізор від пилу, щоб уникнути можливої поломки техніки.