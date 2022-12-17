Чим протерти ванну до стану новенької: потрібно лише два доступні очисні компоненти

Ванна сяятиме чистотою завдяки цьому способу

Ванна — такий тип сантехніки, який згодом жовтіє та покривається іржавими розводами. Щоб відмити ванну до стану нової, не потрібно закуповуватися дорогою побутовою хімією. Досить пошукати потрібні засоби у своїй оселі.

У цьому матеріалі "Телеграф" ділиться одним лайфхаком, який дозволить ванні повернути білизну та сяяння. Для її чищення, як пише cpykami, потрібно всього два недорогі компоненти.

Як відбілити ванну

Наливаємо 100 мл столового білого оцту 9%. Нагріваємо в мікрохвильовій печі 30-40 секунд, щоб він став гарячим, але не окропом. Вливаємо в оцет 50 мл будь-якого засобу для миття посуду. З’єднуємо два засоби разом (можна перелити в пляшечку з пульверизатором). Наносимо засіб на ванну, залишаємо на 10-15 хвилин, потім трохи протираємо щіткою або губкою і змиваємо душем.

Раніше "Телеграф" писав, як відчистити унітаз від іржі. Усього два інгредієнти компонента забезпечать білизну на тривалий час.