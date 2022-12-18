Навіть стара обробна дошка стане як нова: перевірений "дідівський" спосіб

Завдяки цьому лайфхаку буде складатися відчуття, що дошкою взагалі не користувалися

Чим би ви не користувалися на своїй кухні, через кілька років сліди використання будуть дуже видно, особливо на кухонній дошці, яка щодня "працює", можливо навіть без "вихідних". Згодом вона покривається жирними плямами, що в’їлися, і розлученнями від вологи, які важко зникають, як би їх не відмивали. Однак повернути обробну дошку її колишній вигляд цілком реально.

Спеціально на такий випадок є перевірений "дідівський" спосіб, повідомляє портал "Смачно+". Будьте впевнені, що з таким лайфхаком вам не доведеться щоразу купувати нову дошку. Ну лише у тому випадку, якщо вам захочеться її оновити.

Як повернути кухонній обробній дошці її колишній вигляд

Вам знадобиться звичайний вазелін. Натріть виріб і залиште його на 12 годин. Склад повинен вбратися, після чого мітки зникнуть. Потім змийте залишки вазеліну водою та мийним засобом для посуду та користуйтеся обробною дошкою, як завжди.

А якщо на поверхні з’явилися шорсткості, то їх позбутися і того простіше: просто потріть сумішшю з соди і зубної пасти.

Нагадаємо, ще є японський метод миття обробної дошки. Головний інгредієнт у разі досить незвичайний.