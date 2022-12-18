Цвіль можна прибрати без хімікатів: потрібний засіб шукайте у своїй аптечці

Боротися з пліснявою потрібно якнайшвидше

У багатьох будинках на вікнах накопичується конденсат, який часто спричиняє більш неприємну проблему – плісняву. Спори грибка поширюються дуже швидко на будь-якій поверхні, тому важливо позбутися їх оперативно. У цьому допоможе один недорогий підручний засіб.

Позбутися плісняви в будинку можна навіть без агресивних хімікатів. Про напрочуд ефективний засіб розповідає видання Express. Все, що вам знадобиться, швидше за все вже є у вашій домашній аптечці — перекис водню.

Так, існує безліч комерційних продуктів, які ефективні для видалення чорної цвілі, але багато з них містять агресивні хімічні речовини, які можуть бути такими ж шкідливими, як і грибок. Натомість спробуйте позбутися плісняви, не вдаючись до отрутохімікатів.

Перекис водню — це протигрибковий, противірусний та антибактеріальний розчин, який можна знайти в більшості аптечок, але багато хто може не знати, що це ефективний засіб від цвілі. Ви можете безпечно використовувати його на різних поверхнях, таких як кухонна техніка та стільниці, сантехніка й ванни, тверді підлоги і навіть деякі поверхні стін. Найкраще підійде перекис концентрацією 3%.

Що потрібно робити, щоб прибрати цвіль за допомогою перекису водню:

Залийте перекис водню в пульверизатор. Змочіть запліснявілу поверхню і залиште на 10 хвилин.

Очистіть місце від плям плісняви.

Протріть насухо.

Раніше "Телеграф" розповідав про інший, але не менш дієвий спосіб боротьби з пліснявою в будинку.