Скільки разів на місяць потрібно чистити матрац: лайфхак проти пилових кліщів

Є простий та дієвий спосіб очистити матрац у домашніх умовах

Більшість змінюють постільну білизну кожні два тижні, і це правильно, якщо ви не забуваєте при цьому приділяти увагу матрацу. Перед заміною простирадла його можна винести на провітрювання або пропилососити. А ось глибоке чищення матраца рекомендується проводити кожні шість місяців. Зробити це легко у домашніх умовах.

Ваш матрац може стати скупченням відмерлих клітин шкіри, бактерій і навіть пилових кліщів, тому регулярне чищення таке важливе. Тим більше, у цьому допоможуть два простих продукти, пише видання Express.

Навіть якщо матрац виглядає чистим на вигляд, він може містити тисячі пилових кліщів. Щоб його чистити, скористайтеся одним дієвим лайфхаком. Знадобляться два простих продукти: засіб для миття посуду та харчова сода. Щоб видалити будь-які плями з матраца, промокніть його рідиною для миття посуду і теплою водою. При видаленні плям обов’язково використовуйте вологу тканину, а не просочуйте матрац. Дайте висохнути, а потім посипте матрац содою, щоб поглинути зайву вологу та нейтралізувати запахи.

Натуральний порошок відносно м’який і безпечний для використання на більшості тканин. Залиште на кілька годин матрац із содою, а потім ретельно пропилисосьте.

Ви також можете збризнути матрац евкаліптовою олією або ефірною олією лаванди, щоб позбутися залишкових запахів. Однак, як і при обробці плям, злегка збризкуйте матрац і не мочіть його занадто сильно.

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