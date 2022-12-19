Забудьте про метушню з лушпинням: як очистити гору часнику всього за 30 секунд

Завдяки цьому лайфхаку, ви в рази спростите та скоротите час готування

Передноворічна метушня — це прибирання будинку, його прикраса, а також приготування. Часто виходить так, що господині так втомлюються за день, що їм уже зовсім не до Нового року, курантів та святкувань. Щоб хоч трохи спростити вам життя, ми ділимося корисними порадами, як набагато швидше очистити овочі та фрукти. І сьогодні ми поговоримо про часник.

Ви знали, що гору часнику можна почистити лише за 30 секунд? Досвідчені господині давно вигадали, як швидко почистити цілу партію і при цьому не втратити жодної секунди, пише портал "Смачно+". Плюс до всього, цей спосіб дуже простий, тому просто має бути у вашому арсеналі.

Як швидко почистити часник

Щоб не поратися з очищенням часнику вручну, вам знадобиться мікрохвильова піч. Помістіть всередину стільки часнику, скільки вам потрібно для приготування, і увімкніть техніку приблизно на 15-20 секунд. За цей час продукт прогріється і лушпиння сама по собі відшарується від часточок.

Раніше "Телеграф" розповідав, як спритно подрібнюють часник французькі кухарі, метод точно припаде вам до смаку. А ще ми писали, що дуже просто можна очистити перець від насіння за допомогою незвичайного лайфхаку.