Як висушити білизну після прання за лічені хвилини: проста хитрість

Потрібно лише конкретні рушники

Швидко висушити білизну та інші речі відразу після прання у машинці деяким буває проблематично. Але вихід є! Якщо не хочете, щоб вони висіли взимку посеред кімнати понад добу, скористайтеся одним простим лайфхаком.

Це робочий спосіб, для якого нам знадобиться тільки сухий махровий рушник. Про це пише cpykami.

Як швидко висушити білизну після прання

Коли пральна машина закінчить прання, кладемо 1-2 сухих махрових рушники (залежно від того, на скільки завантажена машинка). Включаємо режим віджимання. Після цієї простої процедури ваші випрані речі будуть злегка вологими і висохнуть лише за декілька хвилин.

Раніше "Телеграф" розповідав, як випрати махрові рушники так, щоб вони залишалися м’якими та пухнастими.