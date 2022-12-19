Простий спосіб позбутися цвілі в будинку: потрібен лише один фрукт

Впоратися з пліснявою можна навіть без сильних хімікатів

У холодну пору в будинках може виникати пліснява. Наприклад, грибок розвивається внаслідок накопичення конденсату на вікнах. Якщо у вашому будинку сиро і відбуваються перепади температури, то варто видалити цвіль якнайшвидше, поки вона не вразила великі ділянки.

Про простий, але дієвий лайфхак, який допоможе позбутися цвілі в будинку, пише видання Express. Ключовий інгредієнт – популярний недорогий фрукт – лимон. Завдяки деяким властивостям цитрус стане чудовим помічником у боротьбі з пліснявою.

Так, лимони є натуральним дезодорантом, антисептиком, відбілювачем, засобом для виведення плям і засобом для чищення, а також можуть видалити чорну плісняву. Висока концентрація кислоти в лимонах руйнує плісняву, полегшує її видалення та залишає після себе продезінфіковану поверхню разом із чудовим цитрусовим ароматом.

Як прибрати цвіль за допомогою лимона: повністю натуральний спосіб

Вилийте сік з трьох-п’яти лимонів у чашку і полийте ділянку, що запліснявіла.

Залишіть на п’ять хвилин, а потім протріть поверхню вологим рушником.

Можна повторно нанести натуральний засіб і почистити поверхню, щоб позбавитися стійких плям плісняви.

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще є методи позбавлення цвілі, зокрема, один лайфхак допоможе відтерти від грибка шви між плиткою у ванній кімнаті.