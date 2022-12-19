Що потрібно зробити, щоб кіт не завалював новорічну ялинку: прості хитрощі

Домашні улюбленці часто люблять "нападати" на святкову красуню, але є спосіб запобігти цьому

Ялинка – головна окраса будинку на Новий рік. Але якщо у вас живе кіт, потрібно вжити деяких запобіжних заходів. Хвостаті улюбленці часто цікавляться новорічним деревом, норовлять скинути іграшки або навіть піднятися по стовбуру до маківки.

Невеликі лайфхаки допоможуть зберегти новорічне дерево цілісним, пише видання Express. Дотримання деяких простих правил дозволить уникнути небажаної катастрофи з вашим деревом цього року. Є й натуральні способи, які зроблять ялинку менш привабливою для вашої кішки.

Як убезпечити ялинку на Новий рік від кота:

За допомогою запахів. Використовуйте запахи, щоб відлякати кішок від ялинок, особливо запахи цитрусових, які на 100% безпечні для тварин. Якщо новорічна ялинка та територія навколо неї пахнуть непривабливо, цілком імовірно, що тварина з котячих сімейства не захоче мати з цим нічого спільного. Зазвичай кішкам не подобається запах цитрусових. Розпиліть спрей або покладіть шкірку від цитрусових поряд із деревом. Продовжуйте повторно наносити аромат навколо дерева принаймні двічі на тиждень, щоб підтримувати ефективність.

Використовуйте запахи, щоб відлякати кішок від ялинок, особливо запахи цитрусових, які на 100% безпечні для тварин. Якщо новорічна ялинка та територія навколо неї пахнуть непривабливо, цілком імовірно, що тварина з котячих сімейства не захоче мати з цим нічого спільного. Зазвичай кішкам не подобається запах цитрусових. Розпиліть спрей або покладіть шкірку від цитрусових поряд із деревом. Продовжуйте повторно наносити аромат навколо дерева принаймні двічі на тиждень, щоб підтримувати ефективність. За допомогою фольги. Кішки ненавидять фольгу через її звук і текстуру. Прикрашати цим матеріалом ялинку не треба, але можна як мінімум покласти його біля основи дерева.

Правильне розташування . Також не забувайте ставити ялинку подалі від меблів, інакше ви просто дасте коту шлях до "цілі".

. Також не забувайте ставити ялинку подалі від меблів, інакше ви просто дасте коту шлях до "цілі". Менше прикрас на нижніх гілках. Уникайте розміщення прикрас на нижній частині ялинки. Якщо кішка зможе дотягнутися до дрібничок, вогників та мішури, вона щосили потягне все це з дерева. Котів приваблює все, що блищить або хоч трохи бовтається перед мордою. Спокуси можна легко уникнути, якщо не розміщувати ялинкові іграшки на рівні очей улюбленця.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна по-новому прикрасити ялинку мішурою.