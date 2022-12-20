Натріть змішувач цим копійчаним матеріалом і плями від води на сантехніці більше не з’являться

Краплі води просто скочуватимуться, а значить і плями не з’являться

Негарні сліди від води на сантехніці – проблема, яку доводиться постійно та втомливо вирішувати. Щоразу плями на змішувачі, які утворюються після водних процедур, потрібно ретельно протирати, але це остання справа, яку хочеться робити після, наприклад, розслаблюючої ванни.

Про те, що потрібно робити, щоб такі плями більше ніколи не з’являлися, пише Ukr.Media. Захистити змішувач від появи таких розводів допоможе пергамент для випікання.

Чим протерти змішувач, щоб більше не було плям

Оскільки пергамент для випікання просочений воском, після протирання ним змішувача на поверхні створюється тонка воскова плівка. Вона не дасть затримуватись воді на поверхні сантехніки: краплі води з неї просто скочуватимуться, а значить і плями не з’являться.

Як правильно провести процедуру: видаляємо плями будь-яким засобом для чищення. Беремо шматок пергаменту та ретельно протираємо весь змішувач. Робити таку просту маніпуляцію слід раз на тиждень.

Нагадаємо, що сантехніка у ванній має таку негативну властивість, як накопичення на своїй поверхні білого нальоту. Раніше "Телеграф" розповідав, як прибрати наліт на лійці для душу.