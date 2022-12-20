Несподіваний засіб проти плісняви: від грибка не залишиться і сліду

Впоратися зі спорами грибка можна навіть без хімікатів

У холодну пору року багато хто стикається з пліснявою на вікнах, стінах, сантехніці. Іноді грибок розвивається через зайву вогкість у кімнаті або накопичення конденсату. Цвіль треба видаляти швидко, інакше вона пошириться. Зробити це можна навіть без хімічних засобів.

Лайфхак з очищення плісняви публікує видання Express. Бонус цього способу в тому, що він надасть приміщенню приємного аромату, на відміну від отруйної хімії. Головне, що вам потрібно, одна певна ефірна олія.

Так, ефірні олії можуть використовуватися не тільки для ароматерапії або як освіжувач. Олія чайного дерева є засобом від комах, антисептиком та дезодорантом, а також це один із найбезпечніших методів позбавлення від чорної цвілі.

Олія чайного дерева — це натуральний фунгіцид, який швидко видаляє плісняву і допомагає запобігти повторній появі спор грибка. Що потрібно робити, щоб позбутися плісняви за допомогою ефірної олії:

Змішайте одну чайну ложку олії чайного дерева з однією чашкою води в розпилювачі та енергійно струсіть, щоб змішати воду та олію.

Обприскайте область цвілі, дайте висохнути протягом години, а потім протріть ганчіркою.

Обов’язково надягайте захисні рукавички, тому що іноді ефірні олії можуть подразнювати шкіру.

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