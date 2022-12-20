Відмінний лайфхак для духовки: видаляє стійкий жир за 20 хвилин без хімікатів

Не забудьте провести прибирання в духовці, перш ніж почати готувати там їжу

Жир у духовці іноді важко очистити, і що довше ви залишаєте його, то складнішою стає робота. Іноді ми можемо відкладати прибирання в духовці, тому плями стають занадто стійкими. Особливо важко навести лад з дверцятами духовки. Однак є спосіб усунути забруднення навіть без використання хімічних засобів.

Як і у випадку з чищенням мікрохвильової печі, для лайфхака з чищення дверцят духової шафи знадобляться найпростіші й найдоступніші продукти, які, підозрюємо, вже знаходяться на вашій кухні. Вам потрібні такі підручні засоби, як харчова сода та оцет, пише Express.

Як очистити дверцята духовки за допомогою підручних засобів:

Візьміть півсклянки харчової соди або більше, якщо це необхідно, і змішайте з невеликою кількістю води до однорідної маси. Нанесіть на скляні дверцята духовки розчин і дайте йому просочитися щонайменше 20 хвилин.

Додайте трохи гарячої води та оцту. Потріть жорсткою стороною губки. Протріть вологою тканиною.

Харчова сода, що зазвичай використовується як розпушувач при випіканні, часто рекомендується для прибирання будинку через її лужну концентрацію і м’яку абразивну структуру. Тому засіб відмінно видаляє частинки їжі, що пригоріли, не залишаючи різких подряпин. Тоді як оцет допомагає розчиняти мінеральні відкладення, бруд, жир та деякі бактерії.

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