У яких місцях ванної кімнати найбрудніше: ефективні лайфхаки для прибирання

Якщо ви думаєте, що найбрудніший у ванній кімнаті унітаз, то ви помиляєтесь

Ванні кімнати теплі та вологі, тому чудово збирають на різних поверхнях безліч небажаних мікробів і запахів. Це означає, що надзвичайно важливо чистити килимки для ванної кімнати та фіранки для душу, а не тільки мити безпосередньо ванну кімнату.

Як повідомляє видання Express, є як мінімум п’ять найбільш забруднених місць у ванній кімнаті. Але прості та дієві лайфхаки допоможуть тримати їх чистими. Тим більше, що для деяких предметів для чищення знадобляться підручні засоби.

Килимки для ванної

Вони вбирають багато води, тому важливо регулярно прати їх, щоб підтримувати відповідні гігієнічні стандарти. В ідеалі ваш килимок для ванної кімнати слід прати щотижня, не забудьте перед цим перевірити вимоги на етикетці. Килимки для ванни з гумовою підкладкою в пральну машину краще не класти. Ви можете щотижня обприскувати їх оцтом і прати у холодній воді кожні три-чотири тижні. Рекомендується міняти килимки кожні два роки, щоб вони залишалися свіжими та чистими.

Фіранки для душу

Стирайте фіранки для душу в пральній машині при щадному пранні, щоб не пошкодити матеріал. При цьому можете додати банний рушник у прання разом із ним. Якщо фіранку прати в машині не можна, додайте кілька крапель відбілювача на вологу тканину або губку, потріть, а потім ретельно прополощіть.

Туалетні щітки

Часто вони є найбруднішим предметом у будинку, тому їх необхідно регулярно чистити, щоб не допустити появи мікробів. Щотижня наповнюйте контейнер для йоржика гарячою мильною водою та кількома краплями відбілювача. Покрутіть щітку у воді та дайте їй увібратися протягом 10 хвилин, перш ніж злити воду в унітаз. Потім промийте щітку чистою водою і розпорошіть на контейнер і щітку дезінфікційний спрей. Краще дати щітці висохнути на повітрі, перш ніж помістити її у контейнер.

Іграшки для купання

Дитячі іграшки для купання – осередки плісняви, грибка та мікробів. Раз на тиждень ці іграшки слід правильно чистити:

Наповніть цебро оцтом і теплою водою в рівних пропорціях (і додайте кілька крапель ефірних олій, придатних для дітей, якщо ви хочете додати аромат).

Зануріть іграшки для ванни та дайте їм відмокнути протягом години, перш ніж обполоснути водопровідною водою й дати їм висохнути на повітрі. Оцет розчиняє мильну піну і позбавляє плям, що робить його ідеальним для чищення іграшок для ванної.

Якщо всередині іграшки залишилася каламутна або вода з неприємним запахом, краще викинути їх у відро для сміття, бо внутрішні поверхні не будуть стерильними і придатними для гри.

Мочалки

Мочалки можуть легко забиватися омертвілими клітинами шкіри та бактеріями. Рекомендується очищати їх після кожного використання. Синтетичні мочалки можна чистити, замочуючи в розчині однієї частини відбілювача на дев’ять частин води. Для мочалок із натуральних волокон використовуйте розчин із чотирьох столових ложок соди на кожен літр води.

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