Не буде ні плям, ні розводів: чим помити фужери, щоб вони сяяли як у ресторані

У ресторанах фужери миють лише так

Погодьтеся, адже набагато приємніше відзначати Новий рік, тримаючи в руках чистий і сяйнистий від блиску келих шампанського ігристого, при цьому знаючи, що ви його не купували образно вчора, і не відмивали годинами на кухні. Без перебільшення, кожна господиня знає, як складно мити фужери. Однак, якщо знати невелику хитрість, можна значно полегшити собі життя.

Найчастіше при митті скляного посуду використовується "стандартний" мийний засіб, проте на склі від нього виходять розводи, а після найменшого дотику залишаються відбитки пальців. Але про все це можна забути, якщо скористатися двома дешевими засобами, які завжди є на вашій кухні, пише портал "Смачно+".

Як відмити скляні келихи та склянки до ідеальної чистоти

Щоб домогтися ресторанного блиску, потрібно відмивати келихи, фужери, склянки і т.д. столовим оцтом чи содою. Один із цих засобів додайте в таз з водою, і прополощіть там вироби. А потім змийте розчин під краном і висушіть посуд, якщо це необхідно.

Такий спосіб не лише надасть фужерам блиск, а й прибере усі старі забруднення. Однак варто бути обережнішими з посудом із малюнками або хромовими запиленнями, адже під час такого миття вони можуть стертися.

Раніше "Телеграф" писав, як впоратися із забрудненнями, жиром та нальотом на посуді. Всі необхідні засоби легко знайти на кожній кухні.