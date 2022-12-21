Як прикрасити ялинку і що точно не можна вішати на неї у 2022 році

Прикрашання ялинки — це дуже цікавий та водночас відповідальний процес

Новий рік — особливий час, коли усі чекають на диво. А святкова атмосфера у домі, зазвичай, починається саме з прикрашання ялинки. До цього треба віднестися з усією відповідальністю, щоб не розізлити господаря майбутнього року.

Як нарядити ялинку на Новий Рік 2023 — чого уникати, а що точно має бути на святковому дереві розповідає ukr.media.

2023 рік — рік чорного Водяного Кролика (або Кота)

Цей добродушний і гостинний звір може допомогти вам налагодити життя і добитися нових висот. Та й езотерики в один голос кажуть, що наступний рік буде набагато добрішим до нас, аніж попередні роки Тигра й Бика.

Оскільки це рік Чорного Водяного Кролика (або Кота), то саме чорний і всі відтінки води (синій, блакитний, сірий) будуть максимально доречними. Щоб чорний не виглядав похмуро, поєднуйте його з золотистим або сріблястим, а ще — червоним та синім. Буде дуже стильно!

Також Кролику сподобаються природні відтінки: білий, коричневий, жовтий, оранжевий та зелений. Щасливими кольорами для 2023 року стануть і червоний (але не дуже яскравий), рожевий, фіолетовий і, звісно ж, синій.

Що не можна вішати на ялинку 2023

По-перше, краще відмовитися від штучної ялинки. Як ми вже казали, Кролик у захваті від усього натурального, тому хоча б кілька гілочок ялинки чи сосни у домі мають бути.

Не вішайте на ялинку іграшки зі звіриним принтом. Відмовтеся від пластикових прикрас. Не прикрашайте ялинку іграшками й іншим декором лимонних, кислотно-жовтих, яскравих неонових і охристих відтінків. Забудьте про старі подряпані ялинкові іграшки — їх краще взагалі викинути з дому.

Чим прикрасити ялинку на Новий 2023 рік

Вітається все природне, екологічне, зроблене своїми руками. Це можуть бути зроблені власноруч гірлянди, ялинкові іграшки та подаруночки, які ставлять під ялинкою для краси.

Окрім звичайних іграшок, які продають в магазині, ви цілком можете використовувати зроблені власноруч прикраси з паперу, дерева, пряжі, фетру, повсті або пап'є-маше. А щоб вони виглядали нарядно, їх варто оформити мереживом, стрічками, намистом й іншими елементами. Такі вироби точно припадуть до смаку покровителю року.

Можна повісити на новорічне деревце також помпони і порожнисті кульки з кольорових ниток, мішечки з побажаннями та сюрпризами. Дрібниці, виготовлені власноруч, нададуть святу особливої атмосфери.

І, звісно ж, не можна забувати про символ наступного року — Кролика або Кота. Ви цілком можете виготовити м'які іграшки у вигляді зайчат, кроленят або милих кошенят. Такі фігурки набивають синтепоном чи якимось іншим наповнювачем.

А от фігурки попередніх символів року точно варто зняти з дерева — Тигр не друг Кролику, як і Бик.

Раніше ми писали, що потрібно зробити, аби кіт не завалював новорічну ялинку. А ще "Телеграф" розповідав про щасливу дату, коли цьогоріч потрібно встановлювати ялинку у домі, щоб вона принесла вам удачу.