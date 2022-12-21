Які крупи треба обов’язково промивати перед варінням і навіщо це роблять

Щоб страва вийшла смачною й апетитною, потрібно все правильно зробити ще на етапі підготовки крупи

Деякі крупи перед приготуванням обов’язково треба промивати – про це, напевно, пам’ятає більшість господинь. Але далеко не всі знають, навіщо насправді це робиться.

Виявляється, причина не лише у тому, що висипаючи крупи прямо з пачки в каструлю, ви ризикуєте зварити кашу з пилом, сміттям і навіть комахами. Є й інша вагома причина — саме після промивання деякі крупи розкривають свій смак на повну.

Які крупи потрібно мити перед вживанням

Окрім самої крупи в упаковці можна наткнутися на лушпиння, всілякі рослинні залишки та інші домішки, пил та навіть комах, яких там бути точно не повинно. Найчастіше така халепа трапляється з перловою крупою та гречкою, пшоном, рисом, а також горохом, квасолею, сочевицею та іншими бобовими.

Щодо бобових, то їх треба не просто декілька разів промити, а ще й обов’язково вимочити перед приготуванням — так зерна легше засвоюються організмом.

Перед приготуванням пшона і рису крупи теж кілька разів полощуть, аж доки вода після промивання не буде прозорою. Тільки позбавившись борошнистості, можна зварити смачну розсипчасту кашу.

Зауважимо, що пшоно, перловку та гречку промивають у теплій воді. Так ви отримаєте максимум користі.

Які крупи не потрібно промивати перед приготуванням

Булгур, кускус, манка, геркулесові або вівсяні пластівці не вимагають промивання. Більше того, така процедура може позначитися на смакових якостях страви, а манка після такого "лайфхаку" взагалі стане непридатною до приготування.

Раніше ми розповідали, які крупи можна приготувати без світла і газу — їх просто не треба варити.