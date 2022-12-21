Цвіль більше не повернеться: найдоступніший спосіб прибрати грибок у будинку

Іноді не варто витрачатися на хімікати, а скористатися підручними засобами, які відмінно працюють, у тому числі проти плісняви

У зимовий період багато будинків зіткнулися з підвищеним рівнем вологи, вогкістю та конденсатом на вікнах, що нерідко призводить до розвитку грибка. Цвіль може розростатися досить швидко, тому вирішуйте цю проблему оперативно. Тим більше, що це можна зробити навіть без агресивних хімічних засобів.

Простий, але дієвий лайфхак проти цвілі у будинку розповіло видання Express. Звичайний оцет часто використовується в побуті та допомагає у прибиранні житла. А ще він допоможе позбутися спорів грибка на різних поверхнях.

Оцет — це слабокислотний продукт, який очищує, дезодорує та дезінфікує. Він також може вбити 82 відсотки видів плісняви, включаючи чорну плісняву, на пористих і непористих поверхнях. Ви можете безпечно використовувати його на більшості поверхонь і його неприємний запах швидко зникне.

Як позбутися цвілі за допомогою оцту:

Просто налийте нерозведений оцет у пульверизатор і нанесіть на забруднену грибком ділянку. Оскільки оцет містить від 5 до 10 відсотків оцтової кислоти, додавання води робить його менш ефективним.

Розпиліть оцет на запліснілу поверхню і залиште на годину. Нарешті протріть область чистою водою і дайте поверхні висохнути. Будь-який запах оцту повинен зникнути протягом кількох годин.

Раніше "Телеграф" розповідав і про інші способи боротьби з пліснявою за допомогою певного виду спирту або однієї незвичайної ефірної олії.