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День зачаття Пресвятої Богородиці: головні заборони та небезпеки дня

Автор
Богдана Карц
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Автор
День зачаття Пресвятої Богородиці або День святої Анни
День зачаття Пресвятої Богородиці або День святої Анни. Фото ulyublena.com

Це одне з великих християнських свят, яке знаменує початок підготовки людства до приходу Месії

22 грудня християни відзначають велике церковне свято — день зачаття Святої Богородиці. Вважається, що батьки Діви Марії Анна та Іоаким довго не могли зачати дитя і лише на старості літ їм з'явився ангел, який повідомив, що невдовзі у них з’явиться донечка.

Католики вважають, що зачаття Марії було непорочним і вона була безгрішною, тоді як за православними догмами Марію зачали так само як і всіх людей, розповідає УНІАН.

До речі, часто на цю дату випадає день зимового сонцестояння — найдовша ніч у році. Наші предки вірили, що саме в цей день сонце бореться із темрявою, і щоб йому допомогти у цій битві, в печі на цілий день розпалювали вогонь.

22 грудня – традиції та звичаї дня

В народі цей день також відомий як День святої Анни. На це свято заведено молитися до святої про зцілення від безпліддя.

А ще 22 грудня — це день чудотворної ікони Божої Матері "Несподівана радість", під якою найчастіше і моляться про зцілення від душевних недуг, повернення заблукалих, спокуту гріхів, а також за дітей і про їхню появу.

Своїм святом 22 грудня вважали колись і бджолярі. Після ранкової служби у церкві вони йшли у бджоляник, до своїх вуликів. Там ворушили кожен із вуликів і читали спеціальне замовляння. Вважалося, що цей ритуал допоможе отримати у наступному році багато меду.

У цей день наші предки намагалися з дому не виходити без особливої потреби. Мовляв, вечорами дикі звірі збираються в зграї й нападають на людей.

Що не можна робити в День зачаття Пресвятої Богородиці

Насамперед заборони стосуються вагітних. Їм не можна:

  • братися за тяжку працю;
  • їсти м’ясо та молочні продукти;
  • виходити з дому.

Також у цей день не можна ображати й дражнити тварин.

Народні прикмети на 22 грудня

  • Ясний сонячний день обіцяє морозний і сніговий Новий рік.
  • Похмурий і хмарний день обіцяє теплий Новий рік з відлигою.
  • Багато інею на деревах — до хорошого врожаю у наступному сезоні.
  • Казали: яка Ганна до полудня, така зима до кінця грудня, а яка Ганна до ніченьки, така й зима до весноньки.
  • Якщо йде дощ – всю весну дощитиме.
  • Тихий і безвітряний день – на добрий врожай садових культур.

Раніше ми повідомляли про свята, які українці відзначатимуть у грудні-січні.

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#Пресвята Богородиця #Свято #Свята Анна #Церковний Календар