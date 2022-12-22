Як садівники можуть використати стару губку з користю: квіти скажуть вам "дякую"

Ось як їх можна повторно використати

Як ми знаємо, кухонні губки можуть бути найзабрудненішими в оселі, тому їх рекомендують міняти хоча б один раз на місяць. А ось любителям кімнатних рослин із цим поспішати не варто.

Використані губки для миття посуду можна застосувати незвичайно з користю для рослин, пише cpykami. Вони можуть додатково утримувати вологу в горщику та повільно віддавати її рослині. В цьому випадку переливів ніколи не буде, а поливати рослини можна буде рідше.

Як використовувати губку для користі рослин

Замочуємо губку в теплій воді із засобом для миття посуду і содою на 1 ч.л. Видаляємо жорстку частину. Саму м’яку губку нарізаємо на маленький кубик. Насипаємо в горщик землю, додаємо нарізану губку, перемішуємо. Висаджуємо квіти або інші кімнатні рослини і зверху насипаємо землі.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо посипати сіллю губку для миття посуду.