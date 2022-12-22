Цвіль піде і більше не повернеться: який засіб потрібно нанести на стіну

Впоратися з грибком можна навіть без використання хімічних засобів

Настав сезон, коли багато хто стикається у своїх оселях з однією неприємністю – пліснявою. Вона з’являється через підвищений рівень вологи в будинку або внаслідок постійного конденсату на вікнах. Забрати цвіль просто, і можна зробити це навіть без дорогих хімічних засобів.

Один підручний засіб чудово справляється із проблемою цвілі. Йдеться про харчову соду. За допомогою елементарного лайфхака ви не тільки видалите спори грибка зі стіни або іншої поверхні, а й зможете запобігти повторній появі плісняви, передає Express.

Від поглинання запахів у холодильнику до розчинення вапняного нальоту харчова сода має безліч застосувань у будинку, включаючи видалення плісняви. До того ж, цей засіб є безпечним для вашої родини та домашніх тварин. Сода – натуральний метод, щоб усунути цвіль і поглинути вологу, що приваблює грибок.

Що потрібно робити, щоб позбавитися цвілі в будинку за допомогою харчової соди:

Додайте чверть столової ложки харчової соди в пульверизатор з водою і струшуйте, доки вона не розчиниться.

Розпорошіть розчин на область, яка постраждала від плісняви. За допомогою щітки видаліть плісняву з поверхні.

Промийте поверхню водою, щоб видалити залишки засобу.

Знову розпорошіть засіб і дайте поверхні висохнути, не витираючи її. Це ефективно знищить залишки плісняви і запобігатиме її повторній появі.

Якщо цвіль вже встигла в’їстись у поверхню, то "підключіть" до прибирання ще один продукт — оцет:

Змішайте дві частини харчової соди з однією частиною оцту та однією частиною води. Перемішуйте суміш, поки вона не стане густою пастою. Рясно розподіліть суміш по поверхні та дайте висохнути. Зітріть плісняву і плями й протріть водою.

Раніше "Телеграф" писав, що ефективно працює проти плісняви ще один підручний продукт, який ви знайдете у своїй аптечці.