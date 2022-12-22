Що не можна класти на дверцята, а що – на верхню полицю: правила розміщення продуктів у холодильнику

Їжа може зіпсуватися, якщо ви неправильно її зберігаєте

Більшість продуктів слід зберігати в холодильнику, який виручить навіть за умов блекауту, оскільки утримує холод близько чотирьох годин. Однак при неправильному розміщенні їжі низька температура не допоможе зберегти їжу у свіжому вигляді.

Коли холодильник наповнюєте їжею, враховуйте невеликі правила. Наприклад, молоко не варто класти на дверцята холодильника. Є кілька лайфхаків, які допоможуть продуктам у холодильнику довше не псуватися, пише Express.

Так, фрукти, овочі та трави повинні лежати в ящику. Продукти там набагато рідше випадково замерзають, якщо температура надто низька. У ящику затримується газ етилен, який відіграє роль у дозріванні фруктів.

Нижня частина холодильника призначена для сирого м’яса та риби — це найхолодніша частина, і завжди краще тримати сирі продукти якомога холоднішими.

На середній полиці повинні зберігатися молочні продукти, такі як молоко, сир, масло та йогурт. Багато хто часто зберігає молоко на дверцятах холодильника, але оптимальне місце для його зберігання – середина.

У верхньому відсіку холодильника кладіть приготовлені продукти та продукти, які не вимагають приготування. Пиво та сидр також слід зберігати у верхній частині.

Найтеплішою частиною холодильника є дверцята, тому що при відкритті вони піддаються впливу найбільш теплого повітря. Не кладіть сюди продукти, які набагато смачніші, коли вони дуже холодні. Розташовуйте на дверцятах продукти або напої, які містять консерванти. Це може бути вино, фруктові соки чи газовані напої.

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