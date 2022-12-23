Жовті плями на ванній зникнуть вже через 15 хвилин: простий засіб, який замінить будь-яку "хімію"

Ви забудете, що таке бруд, плями та наліт на сантехніці із цим засобом

Адже ніхто не хоче приймати водні процедури в ванні, що покрилася жовтим нальотом, правда ж? Однак від нальоту та жовтизни не застрахований ніхто, і згодом будь-яка сантехніка втрачає свій "товарний" вигляд. Тому кожна домогосподарка вважає за свій "борг" повернути своїй ванні колишню білизну та новизну.

А зробити це досить просто, і навіть не потрібно буде викидати купу грошей та псувати своє здоров’я, працюючи з літрами агресивної хімії. Повернути "новизну" сантехніці, а також позбавити ванну жовтих плям допоможе один ефективний народний засіб, пише портал "Смачно+".

Як відбілити ванну від жовтих плям

Змішайте 100 г розведеного столового або винного оцту з двома столовими ложками солі. Суміш, що вийшла, нагрійте до 50-65 градусів. Після цього одягніть рукавички і нанесіть розчин на забруднені місця, і залиште його "попрацювати" на 15-20 хвилин.

Потім вам залишиться лише змити мийний розчин проточною водою. Усі плями зникнуть просто на очах.

Раніше "Телеграф" пояснював, як за допомогою харчової соди почистити раковину на кухні.