Не накличте неприємностей: що не можна дарувати на рік Кролика

Кролик — непроста тварина, яка полюбляє самотність й тишу, тож і з подарунками потрібно бути дуже уважними

До Нового року 2023 залишилось зовсім небагато, а це значить, що саме час подбати про подарунки для ваших близьких. Добре, якщо ви знаєте, що вони хочуть отримати. Якщо ж ні — можете обрати зі списку, складеного для кожного зі знаків Зодіаку.

Однак, обираючи презенти, зверніть увагу і на перелік заборонених цьогоріч речей. Бо щоб задобрити покровителя 2023 року, потрібно знати всі його характеристики, пише Главред.

Рік Кролика треба зустрічати затишно та в сімейному колі. Тварина зовсім невибаглива, але шуму не любить. У рік Кролика потрібно відмовитися від розкішних, дорогих подарунків, цим ви тварину точно не задобрите.

Дарувати подарунки в Новий рік 2023 потрібно від чистого серця. Бажано, щоб вони були корисними для людини — в роботі, у побуті чи просто для приємного проведення дозвілля.

Що не можна дарувати на Новий рік 2023

Шампуні, гелі для душу, крем та інші засоби;

Парфуми, туалетна вода — дорогі аромати не будуть радувати близьких, якщо ви подаруєте їх у цю новорічну ніч.

Кролик любить самостійність, тому дарувати годинник, одяг або дорогі речі не варто.

Також під забороною свічки, дзеркала, рушники та гроші.

Що можна дарувати в рік Кролика 2023

Кролик — досить полохлива тварина, тож подарунок має бути скромним, можливо, навіть символічним і приносить користь. Щось грандіозне або гучне слід приберегти для іншого випадку.

Можна на Новий рік 2023 подарувати:

чайний набір,

мед,

посуд,

побутову техніку,

похід на масаж або до косметолога.

Раніше "Телеграф" розповідав, як підібрати подарунок на Новий рік мамі, бабусі чи сестрі. До нашої підбірки потрапили тільки дійсно варті уваги речі, які стануть у пригоді вашим рідним. Ці подарунки Кролик точно схвалить.