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Не накличте неприємностей: що не можна дарувати на рік Кролика

Автор
Богдана Карц
Дата публікації
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Автор
На Новий рік 2023 краще обирати скромні подарунки Новина оновлена 23 грудня 2022, 09:59
На Новий рік 2023 краще обирати скромні подарунки. Фото pexels.com

Кролик — непроста тварина, яка полюбляє самотність й тишу, тож і з подарунками потрібно бути дуже уважними

До Нового року 2023 залишилось зовсім небагато, а це значить, що саме час подбати про подарунки для ваших близьких. Добре, якщо ви знаєте, що вони хочуть отримати. Якщо ж ні — можете обрати зі списку, складеного для кожного зі знаків Зодіаку.

Однак, обираючи презенти, зверніть увагу і на перелік заборонених цьогоріч речей. Бо щоб задобрити покровителя 2023 року, потрібно знати всі його характеристики, пише Главред.

Рік Кролика треба зустрічати затишно та в сімейному колі. Тварина зовсім невибаглива, але шуму не любить. У рік Кролика потрібно відмовитися від розкішних, дорогих подарунків, цим ви тварину точно не задобрите.

Дарувати подарунки в Новий рік 2023 потрібно від чистого серця. Бажано, щоб вони були корисними для людини — в роботі, у побуті чи просто для приємного проведення дозвілля.

Що не можна дарувати на Новий рік 2023

  • Шампуні, гелі для душу, крем та інші засоби;
  • Парфуми, туалетна вода — дорогі аромати не будуть радувати близьких, якщо ви подаруєте їх у цю новорічну ніч.
  • Кролик любить самостійність, тому дарувати годинник, одяг або дорогі речі не варто.
  • Також під забороною свічки, дзеркала, рушники та гроші.

Що можна дарувати в рік Кролика 2023

Кролик — досить полохлива тварина, тож подарунок має бути скромним, можливо, навіть символічним і приносить користь. Щось грандіозне або гучне слід приберегти для іншого випадку.

Можна на Новий рік 2023 подарувати:

  • чайний набір,
  • мед,
  • посуд,
  • побутову техніку,
  • похід на масаж або до косметолога.

Раніше "Телеграф" розповідав, як підібрати подарунок на Новий рік мамі, бабусі чи сестрі. До нашої підбірки потрапили тільки дійсно варті уваги речі, які стануть у пригоді вашим рідним. Ці подарунки Кролик точно схвалить.

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