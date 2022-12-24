Залучити гроші в дім допоможуть ці прості ритуали: їх треба провести на Новий рік

Бажано, щоб під час проведення цих особливих обрядів у домі були лише члени сім'ї

На Новий рік кожен із нас загадує якесь заповітне бажання, а буває, що й не одне. Хтось мріє про любов, комусь бракує впевненості і хочеться нових кар’єрних висот, а хтось спить і бачить багате життя з мішками доларів під ліжком.

Якщо ви прагнете достатку і фінансового благополуччя, спробуйте залучити гроші за допомогою цих простих ритуалів. Проводити їх, як зазначають Патріоти України, потрібно якраз перед Новим роком.

Червоне і золоте

Ці два кольори самі по собі символізують розкіш і багатство. Щоби правильно використати їх під час святкувань, господиня оселі, де запланована святкова вечеря, має перев’язати ніжки стола червоними нитками. Також під скатертину треба покласти 7 золотистих монеток.

Особливо ефективним цей ритуал буде, якщо на святкування запрошені лише члени родини — сторонніх людей у цей час в домі бути не повинно. Таким чином гроші залишатимуться в сім’ї весь наступний рік.

Страва з крупою

Будь-які страви з крупи – рис, гречка, булгур, пшоно тощо – є символами достатку. Річ у тім, що крупинки асоціюються і з хорошим урожаєм, і з монетками. Тому приготуйте до святкового столу щось із крупою. Це може бути звичайний плов, голубці чи фарширований перець або ж щось більш екзотичне – східний салат табуле чи каші з незвичайними соусами. Обирайте на свій смак.

Свічки

Відкритий вогонь – символ життя, благополуччя і достатку. Тож поставте на святковий стіл свічки – багато маленьких з приємним ароматом або одну велику і товсту. Кольори обирайте відповідні: червоний, золотий, срібний чи білий.

Раніше ми розповідали про знаки Зодіаку, які в 2023 році просто таки купатимуть у грошах. Астрологи кажуть, що йдеться про представників відразу 6 зодіакальних сузір’їв, тож шукайте серед цих щасливчиків і себе!