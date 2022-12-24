Експерти назвали функцію, яка садить акумулятор смартфона у 5 разів швидше

Відключивши цю фічу, вам не доведеться занадто часто заряджати свій телефон

Багато власників смартфонів стикаються із проблемою занадто швидкого розряджання гаджета. Часом причини зрозумілі — телефон старий і через це вже не так добре тримає заряд, або ж користувач не випускає його із рук, безперервно граючись в ігри або гуляючи просторами Інтернету.

Та якщо це не про вас, а телефон таки швидко розряджається, причина може бути в одній "безневинній" функції, яку краще усе-таки відключити. Про що йдеться, розповідають експерти лабораторії dxomark.com.

Нещодавно вони протестували витрату акумулятора функцією Always On Display на кількох смартфонах і дійшли висновку, що після її увімкнення пристрої розряджаються у 3-5 разів швидше. Загалом ця фіча дозволяє відображати на заблокованому екрані важливу інформацію: час, повідомлення та статус смартфона. Втім, зручність постійного підсвічування екрана може обернутися для користувача значним зниженням часу автономної роботи пристрою.

Тестування проводилося на смартфонах iPhone 14 Pro Max, Google Pixel 7 Pro, Xiaomi 12S Ultra та Samsung Galaxy S22 Ultra за однакових умов — на пристроях виставили автоматичну яскравість, відключили модулі Wi-Fi та Bluetooth та активували режим польоту. Результати виявились досить цікавими: при вимкненій та увімкненій функції Always On Display смартфони працювали такий час:

iPhone 14 Pro Max -466 і 122 години, відповідно;

-466 і 122 години, відповідно; Google Pixel 7 Pro – 367 і 139 годин;

– 367 і 139 годин; Xiaomi 12S Ultra – 495 і 103 години;

– 495 і 103 години; Samsung Galaxy S22 Ultra – 417 і 136 годин.

Крім цього, експерти нагадують, що вказана функція може призвести до вигоряння матриці, через що на екрані з’являється ефект "залишкової картинки". На фото внизу видно, про що йдеться.

Ось так на екрані телефона проявляється ефект "залишкового зображення". Іноді це може сильно заважати користувачу

Раніше ми розповідали, як пришвидшити зарядку смартфона, якщо у вас обмаль часу. Експерти називають щонайменше 5 безпечних способів підзарядити телефон.