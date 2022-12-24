Навіщо натирати золоті прикраси цибулею: народний засіб, який дивує результатом

Завдяки такому лайфхаку, ваші кільця та сережки сяятимуть яскравіше за сонце

Ніщо не вічне, і навіть золото. З часом красиві золоті прикраси втрачають свій "магазинний" блиск, і навіть можуть покритися нальотом, і, на жаль, проста вода тут зовсім не допоможе. А про агресивну хімію та металеві губки і поготів забудьте. Що ж робити, щоб повернути прикрасам колишній блиск ?

Виявляється, з цією проблемою вам допоможе допомогти впоратися один популярний продукт, який є на кожній кухні. І немає це не сода і не сіль, а цибуля, пише портал "Смачно+". Також є лайфхак з цукром, але про нього пізніше.

Як повернути золотим прикрасам блиск

Візьміть просту цибулину, розріжте її навпіл і натріть прикраси. І ви забудете, що ваші аксесуари колись не блищали. А якщо залишити золоті вироби в цибульному соку на пару годин, а потім змити проточною водою, то зникнуть навіть найстаріші плями.

Якщо ж вас лякає запах цибулі, то вам на допомогу прийде цукор. Зробіть розчин з 250 мл води і двох столових ложок цукру, і залиште в ньому золото на ніч. Після цього промийте його чистою водою і висушіть. Результат — чисті та блискучі прикраси.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити універсальний засіб для чищення, не витративши на нього ні копійки.