Потрібен лише рушник: як швидко висушити білизну після прання взимку
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Робочий лайфхак, для якого вам потрібний тільки сухий махровий рушник
Швидко висушити білизну та інші речі відразу після прання – завдання дуже просте. І для цього не потрібно буде розвішувати всі речі серед кімнати. Та й вологість у квартирі не збільшуватиметься, та й пліснява в будинку не з’явиться.
Все що вам потрібно — це махрові рушники та пральна машинка. Про це пише Ukr.Media. Білизна після прання висушиться за лічені хвилини. Що треба робити – читайте далі.
Як швидко висушити білизну після прання
Лайфхак полягає в тому, що потрібно після прання, покласти до речей кілька махрових рушників, залежно від того, скільки білизни в машинці. І увімкніть режим віджимання. Після цієї процедури речі будуть дуже вологими і висохнуть максимально швидко.
Раніше "Телеграф" розповідав, як випрати махрові рушники так, щоб вони залишалися м’якими та пухнастими. Також "Телеграф" писав, як повернути темним речам насичений колір.