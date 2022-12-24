Потрібен лише рушник: як швидко висушити білизну після прання взимку

Робочий лайфхак, для якого вам потрібний тільки сухий махровий рушник

Швидко висушити білизну та інші речі відразу після прання – завдання дуже просте. І для цього не потрібно буде розвішувати всі речі серед кімнати. Та й вологість у квартирі не збільшуватиметься, та й пліснява в будинку не з’явиться.

Все що вам потрібно — це махрові рушники та пральна машинка. Про це пише Ukr.Media. Білизна після прання висушиться за лічені хвилини. Що треба робити – читайте далі.

Як швидко висушити білизну після прання

Лайфхак полягає в тому, що потрібно після прання, покласти до речей кілька махрових рушників, залежно від того, скільки білизни в машинці. І увімкніть режим віджимання. Після цієї процедури речі будуть дуже вологими і висохнуть максимально швидко.

Раніше "Телеграф" розповідав, як випрати махрові рушники так, щоб вони залишалися м’якими та пухнастими. Також "Телеграф" писав, як повернути темним речам насичений колір.