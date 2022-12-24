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Потрібен лише рушник: як швидко висушити білизну після прання взимку

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Як швидко висушити білизну після прання
Як швидко висушити білизну після прання. Фото pinterest.com

Робочий лайфхак, для якого вам потрібний тільки сухий махровий рушник

Швидко висушити білизну та інші речі відразу після прання – завдання дуже просте. І для цього не потрібно буде розвішувати всі речі серед кімнати. Та й вологість у квартирі не збільшуватиметься, та й пліснява в будинку не з’явиться.

Все що вам потрібно — це махрові рушники та пральна машинка. Про це пише Ukr.Media. Білизна після прання висушиться за лічені хвилини. Що треба робити – читайте далі.

Як швидко висушити білизну після прання

Лайфхак полягає в тому, що потрібно після прання, покласти до речей кілька махрових рушників, залежно від того, скільки білизни в машинці. І увімкніть режим віджимання. Після цієї процедури речі будуть дуже вологими і висохнуть максимально швидко.

Раніше "Телеграф" розповідав, як випрати махрові рушники так, щоб вони залишалися м’якими та пухнастими. Також "Телеграф" писав, як повернути темним речам насичений колір.

Теги:
#Прибирання #Прання #Лайфхак