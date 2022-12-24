І прати не потрібно: прибрати жирну пляму з одягу можна завдяки одному дешевому засобу

Це трюк, який справді працює

Хто б міг подумати, але без прання можна обійтися навіть з найнепростішими забрудненнями на одязі та інших речах. Наприклад, привести до ладу без використання пральної машинки можна навіть звичайні штори, або улюблену футболку, на яку ляпнула крапля жиру.

Все, що нам знадобиться, щоб позбавитися жирної плями на одязі, — це звичайний тальк. Про це пише cpykami.

Як прибрати жирну пляму з одягу

Присипаємо масляну пляму тальком, злегка вдавлюємо її ложкою і залишаємо на 1-2 години. Потім збираємо тальк і зчищаємо його щіткою. Тальк повністю вбере масло, і від плями не залишиться і сліду.

Раніше "Телеграф" писав, як відчистити пляму на оббивці дивану. Позбутися забруднення не так і складно, як може здатися на перший погляд.