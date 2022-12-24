Швидко і дешево: як зробити, щоб взуття не ковзало на ожеледиці

Прості поради допоможуть впевненіше крокувати по слизьких поверхнях

Зимові місяці приносять не лише дискомфорт через зниження температури повітря, а й підвищують ризики отримати травми через падіння на слизькій поверхні. Особливо це небезпечно, якщо підошва взуття та слизька сама по собі.

Втім, є кілька "народних" методів, які зроблять підошву не такою слизькою, а головне це не вимагатиме будь-яких вкладень коштів, оскільки все необхідне можна знайти в будинку.

Крохмаль та лейкопластир

Хоча в мережі можна часто зустріти лайфхаки про те, що підошву можна натерти крохмалем або приліпити до неї лейкопластир, проте варто врахувати, що потрібний ефект буде досягнутий на дуже короткий час. Тож якщо ви за п’ять хвилин не встигнете зробити свої справи, то користуватися цими порадами не варто.

Наждачний папір

Цей спосіб вважається одним із найбільш ефективних для домашніх умов, оскільки дозволяє на пару-трійку днів вирішити проблеми з ковзанням.

Суть методу дуже проста: підошву відмивають від бруду і ретельно просушують, після чого взуттєвим клеєм треба приклеїти дві латки із середнього або великого наждакового паперу (на каблук та основну підошву).

Кальцинована сода чи пісок

На кожен протектор треба нанести краплю клею, а потім посипати її піском чи кальцинованою содою.

При цьому важливо пам’ятати, що звичайна сода не підійде. Якщо використовується пісок, то замість звичайного взуттєвого клею треба використовувати суперклей, інакше все швидко осипається.

Цей метод дозволить на 2-3 тижні зробити підошву не такою слизькою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно ходити взимку, щоб не допустити падіння, та знизити шанси отримання травми.