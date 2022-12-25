Ви завжди робили це неправильно: як насправді правильно випікати страви у фользі

Порада: якщо ви вже готуєте у фользі — не шкодуйте її, коли обмотує блюдо

Ви коли-небудь замислювалися чи правильно ви використовуєте фольгу під час готування ? Так, це дійсно важливо, адже від цього може залежати смак та якість майбутньої страви. На якому ж боці фольги правильно готувати: на матовій чи глянсовій? Відповідь далі.

В основному всі господині готують гладкою/глянсовою поверхнею всередину, адже так продукти не прилипнуть до фольги і не пригорять, пише портал "Смачно+". Однак у деяких випадках гладка сторона не підійде для готування.

Який бік фольги використовувати для запікання

Як ми вже зазначали, гладка поверхня не дає продукту прилипнути або пригоріти, проте досвідчені кулінари вважають, що, наприклад, овочі та фрукти краще запікати на матовій стороні. Також на матовій поверхні краще запікати жирні продукти.

А ось рибні та м’ясні страви краще пропечуться і дійдуть до готовності набагато швидше, якщо розмістити їх все ж таки на дзеркальній глянсовій поверхні, так само як і нежирні та сухі продукти.

Раніше "Телеграф" писав, які продукти не можна розігрівати у мікрохвильовій печі.