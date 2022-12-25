Найпростіший спосіб очистити мікрохвильову піч: дивовижний трюк працює за 5 хвилин

Прибрати мікрохвильову піч можна навіть без хімічних засобів

При прибиранні на кухні потрібно приділяти увагу не тільки миттю варильної поверхні, а й не забути очистити мікрохвильову піч. Цей побутовий прилад використовується дуже часто, але не всі регулярно його миють. Хоча зробити це можна просто та швидко.

Відмінно підійде для чищення мікрохвильової печі один підручний засіб — оцет. Він впорається з будь-якими забрудненнями та залишками їжі. Дійсний лайфхак допоможе зробити мікрохвильову піч чистою буквально за п’ять хвилин, пише Express.

Як очистити мікрохвильову піч за допомогою підручних засобів:

Налийте в миску суміш оцту та води у співвідношенні 50/50 та накрийте харчовою плівкою.

Проколіть кілька отворів у верхній частині харчової плівки.

Увімкніть мікрохвильову піч на п’ять хвилин.

Оцет часто рекомендується для багатоцільового використання в домашніх умовах завдяки високому вмісту оцтової кислоти. Завдяки цьому він легко впорається із забрудненнями. У поєднанні з парою від нагрівання води очищення мікрохвильової печі оцтом робить його менш трудомістким. Щоб позбутися особливо стійких забруднень і кіптяви, залиште дверцята закритими ще на хвилину після того, як мікрохвильова піч вимкнеться, щоб пара могла циркулювати далі.

Як тільки розчин оцту та води випарується, обережно дістаньте миску з водою з мікрохвильової печі. Рідина буде дуже гарячою, тому використовуйте кухонну прихватку. Потім за допомогою губки можна видалити всі залишки забруднень усередині мікрохвильової печі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко та ефективно очистити духовку без використання хімічних засобів.