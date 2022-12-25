Навіщо класти лавровий лист у пральну машину під час прання: результат вас потішить

Народні методи працюють набагато краще, ніж найдорожча хімія

Ви теж думали, що лавровий лист потрібен лише під час готування? А ось і ні! Виявляється, досвідчені господині вже давно використовують цю спецію під час прання. Не тягтимемо інтригу: лавровий лист допоможе зробити ваші речі ідеально чистими, м’якими і приємно пахнуть.

Також кілька листочків цієї ароматної спеції допоможуть повернути свої улюблені светри та футболки до первісного вигляду, пише prostoway. Тому якщо ваші речі стали тьмянішими, то беріть ці методи на озброєння.

Як повернути тьмяним речам колишню яскравість за допомогою лаврового листа

Спосіб перший — 10 листочків покладете в тканинний мішечок і додайте 4 столові ложки соди. Потім слід покласти в барабан під час прання. При цьому потрібно враховувати, що температура не повинна перевищувати 30 градусів.

Спосіб другий — прянощі покладіть у каструлю з водою, а потім доведіть рідину до кипіння. Після додайте соду. Відвар повинен простояти на вогні близько 20 хвилин, а потім, коли він охолоне, його можна застосовувати при замочуванні білизни.

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