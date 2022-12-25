Простіше способу позбутися конденсату в будинку немає: два спритні трюки

Впоратися з конденсатом іноді можна навіть без будь-якої хімії

Коли холодне повітря зовні зустрічається з теплим повітрям усередині, це може призвести до утворення конденсату на вікнах, особливо у спальнях, де наше тепле дихання ускладнює проблему. Нерідко це призводить до появи цвілі. Конденсат може стати справжньою проблемою взимку, але парочка простих лайфхаків вирішить її.

Як пише видання Mirror, є два способи позбавитися конденсату в будинку. Вам не знадобляться хімікати, бо можна обійтися лише підручними засобами. Ці лайфхаки — чудова альтернатива, якщо в житлі сиро і немає можливості інвестувати в осушувач повітря.

По-перше, ви можете позбутися конденсату за допомогою солі. Насипте кухонну сіль у пластиковий контейнер, вона вбиратиме вологу. По-друге, виручить лайфхак із наповнювачем для котячого туалету. Якщо ви наповните старі шкарпетки та колготки наповнювачем для котячих туалетів і розкладете їх по будинку, вони виконуватимуть ту саму функцію, що й осушувач повітря.

Зазначимо, що як тільки сіль перетвориться на грудки і стане занадто вологою, її потрібно замінити. Також ви можете періодично струшувати коробку. Що стосується наповнювача, то змініть його, щойно він просочиться і буквально "заб’ється" вологою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що проти конденсату на вікнах є інший засіб. Вам потрібно протерти вікно одним спеціальним розчином.