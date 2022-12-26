Де потрібно зберігати відкорковане вино, щоб воно довго залишалося смачним і свіжим: простий лайфхак

Після відкорковування вино може зберігатися довше, ніж ви думаєте

Вина можуть дуже довго зберігатися, але тільки не тоді, коли ви їх відкоркували. Існують певні правила зберігання продуктів, і вино не стало винятком. Однак є можливість продовжити термін придатності алкоголю, якщо пляшку розпочато.

Правильне зберігання відкритої пляшки вина може допомогти зберегти її довше на той випадок, якщо ви не допили напій за святковою вечерею, пише Express. У цьому допоможе простий лайфхак, суть якого полягає в тому, щоб просто вчасно сховати відкоркований алкоголь у холод.

Як довго ваше вино зберігатиметься після відкорковування, залежить від типу вина. Насичені білі, легкі та насичені червоні вина витримують від трьох до п’яти днів із пробкою, якщо помістити їх у холодильник. Легкі білі та рожеві вина можуть зберігатися від п’яти до семи днів у холодильнику із пробкою. А ігристі вина з пробкою там же зберігаються від одного до трьох днів. Якщо вам потрібно вино з дуже тривалим терміном зберігання, вибирайте солодкі сорти. Солодкі вина зберігаються до 28 днів у холодильнику із пробкою.

Незалежно від типу вина, якому ви надаєте перевагу, термін придатності будь-яких недопитих пляшок можна продовжити, якщо правильно їх зберігати. Найкраще місце для зберігання будь-якого відкритого вина – це холодильник, він збереже вино у кращому стані.

Для більшості червоних вин важливо, щоб вино було доведене до кімнатної температури. У жодному разі не ставте вино в мікрохвильову піч, а просто залиште поза холодильником у теплій кімнаті. Що стосується ігристого, то його слід зберігати лише з відповідною пробкою. Металева ложка або вилка у відкритій пляшці шампанського не зберігає його свіжість, ця ідея лише міф.

Якщо ви часто вживаєте вино, використовуйте різні спеціальні пристрої типу коравін.

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