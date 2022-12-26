Більше ніякої луски по всій кухні: як чистять рибу досвідчені рибалки

Завдяки цим способам, вам більше не доведеться поратися зі збиранням луски

У кулінарному світі є безліч різних рецептів найсмачніших страв із риби, проте процес її чищення, як правило, зупиняє весь процес приготування. Простіше приготувати щось інше, ніж потім збирати рибну луску по всій кухні. Однак розв'язання цієї проблеми є!

Хто як не досвідчені рибалки знають, як правильно та "чисто" чистити рибу, пише портал "Смачно+". Далі ділимося з вами двома ефективними способами чищення риби, які убережуть вас від збирання луски по всій кухні.

Як почистити рибу і не забруднити всю кухню

Перший спосіб — візьміть звичайний пакет і покладіть рибну тушку усередину. Після цього чистіть рибу як завжди, просто тепер водите ножем поверх целофану. Будьте обережні, щоб не поранитися, адже риба в пакеті також може зненацька вислизнути. Результат — риба почищена, а луска одразу в пакеті.

Другий спосіб – спробуйте скористатися замість ножа звичайною ложкою. Завдяки затупленим краям і вигину вона допоможе знімати луску відразу невеликими ділянками, і при цьому вона не розлітатиметься.

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