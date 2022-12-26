Фантастичний трюк для видалення цвілі без хімікатів: потрібен один підручний продукт

Позбутися грибка допоможе дешевий доступний засіб

Зима — найкращий час для зростання цвілі у вашому будинку. Нерідко грибок виникає там, де накопичується конденсат на вікнах. Важливо негайно впоратися з пліснявою, тим більше, що це легко зробити за допомогою одного натурального засобу – звичайного оцту.

Проблема з пліснявою часто здається складною і може завдати шкоди вашому здоров’ю. Важливо провітрювати будинок, якщо у ньому сиро. А точено проти цвілі використовуйте дешевий лайфхак із натуральних інгредієнтів, пише Mirror.

Щоб позбутися цвілі в будинку, виконайте прості кроки:

Очистіть поверхню гарячою водою за допомогою тканини з мікрофібри.

Розпорошіть оцет з водою у співвідношенні 80 до 20 відсотків. Залишіть на 30 хвилин або довше.

Знову протріть іншою чистою тканиною з мікрофібри.

Також ви можете додати олію гвоздики або евкаліптову олію в оцтовий спрей для води, щоб надати приємного аромату. Крім того, гвоздична олія має високі протигрибкові властивості, що запобіжить повторній появі плісняви.

Оцет люблять багато господинь за його універсальність, спектр його функцій дуже широкий — від видалення вапняного нальоту в душі до очищення дзеркал. Він також є чудовим натуральним інгредієнтом для боротьби із пліснявою завдяки своїй кислотності. Плюс у тому, що цей засіб вже є у вас вдома, у будь-якому випадку ціна оцту не кусається.

Раніше "Телеграф" розповідав, як ще можна очистити стіни від плісняви.