Три місця в кімнаті, де не можна ставити ялинку: так новорічне дерево швидко зав’яне

Є кілька секретів, які збережуть ялинку свіжою та красивою

При установці ялинки на Новий рік у будинку важливо не тільки убезпечити святкове дерево від кота, а й вибрати відповідне місце в кімнаті. Якщо ви зробите це неправильно, то новорічна красуня надто швидко почне в’янути і перестане бути такою гарною та пухнастою.

Іноді ялинка вже на Новий рік може виглядати трохи зношеною. Часто голки опадають, гілки стають оголеними, а прикраси можуть відвалюватися. Але є кілька простих лайфхаків, щоби ваша ялинка дожила до Нового року і простояла ще довго після цієї дати, пише Express.

Так, є три поширені помилки у догляді за святковою ялинкою:

Розміщення поблизу джерел тепла. Не ставте ялинку поруч із батареями та камінами, інакше дерево почне засихати, в’янути, а голки – обсипатися. Бажано відключити підігрів підлоги поблизу дерева. У підставку та коробку слід доливати до 2 л води на день.

Не ставте ялинку поруч із батареями та камінами, інакше дерево почне засихати, в’янути, а голки – обсипатися. Бажано відключити підігрів підлоги поблизу дерева. У підставку та коробку слід доливати до 2 л води на день. Вологість приміщення. Занадто сухе повітря в будинку призведе до в’янення дерева, у цьому випадку використовуйте зволожувач. Підвищений рівень вологості не менш шкідливий для ялинки. Кімнатні рослини, сушіння одягу в приміщенні, залишення двері ванної відчиненої після душу та розміщення посуду з водою поруч із джерелами тепла також можуть збільшити вологість.

Встановлення у центрі. Важко знайти ідеальне місце, і багато хто припускається помилки, ставлячи дерево в центр кімнати. Тим не менш, найкращі умови знаходяться в кутку, який не знаходиться поряд з джерелами тепла, а також не схильний до ризику ударів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як прикрасити ялинку на Новий рік економно та екологічно.