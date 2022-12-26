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Ніякого кип’ятку: швидкий рецепт маринованої цибулі для салатів

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публікації
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Автор
Новий рецепт маринаду, який можна використовувати для цибулі та інших овочів Новина оновлена 26 грудня 2022, 16:07
Новий рецепт маринаду, який можна використовувати для цибулі та інших овочів. Фото prostoway

Така маринована цибуля добре поєднується з салатами і м’ясом

Вже за кілька днів господиням доведеться швидко й багато готувати, щоб накрити новорічний стіл. Аби трохи спростити цей процес, пропонуємо спробувати замаринувати цибулю по-новому.

Якщо вам набридло маринувати її в оцті чи просто заливати окропом, пропонуємо зробити інакше. Новим цікавим рецептом ділиться сайт Ukr.Media.

Інгредієнти:

  • Кілька цибулин
  • Вода 250 г
  • Оцет 9% — 65-70 г
  • Цукор 50 г (3 ст.л. без гірки)
  • Сіль 0,5 ст.л.

Приготування:

  1. Цибулю ріжемо кільцями/півкільцями і складаємо в невелику баночку.
  2. Змішуємо: воду, цукор і сіль, доводимо до кипіння, а щойно розчин почне закипати — додаємо оцет, тримаємо буквально хвилину і заливаємо маринадом цибулю.
  3. Закриваємо кришкою. Коли баночка охолоне (1-1,5 год), цибуля вже буде готова.

Готову мариновану цибулю можна зберігати у холодильнику кілька днів. Перед тим як додати її до салату, зайву рідину краще віджати.

Водночас цей же маринад можна використовувати для швидкого маринування інших овочів з додаванням перцю, спецій і трав (в цибулю їх не класти не варто). Підійде такий рецепт, наприклад, для солодкого перцю, буряка та огірків. Але їх краще лишати у маринаді на всю ніч.

Раніше ми розповідали як замаринувати капусту, щоб вона з’їдалася за лічені хвилини. Рецепт дуже простий і вам не знадобиться нічого особливо — всі ці продукти вже є у вас вдома.

Теги:
#Рецепт #Цибуля #Маринад