Ніякого кип’ятку: швидкий рецепт маринованої цибулі для салатів

Така маринована цибуля добре поєднується з салатами і м’ясом

Вже за кілька днів господиням доведеться швидко й багато готувати, щоб накрити новорічний стіл. Аби трохи спростити цей процес, пропонуємо спробувати замаринувати цибулю по-новому.

Якщо вам набридло маринувати її в оцті чи просто заливати окропом, пропонуємо зробити інакше. Новим цікавим рецептом ділиться сайт Ukr.Media.

Інгредієнти:

Кілька цибулин

Вода 250 г

Оцет 9% — 65-70 г

Цукор 50 г (3 ст.л. без гірки)

Сіль 0,5 ст.л.

Приготування:

Цибулю ріжемо кільцями/півкільцями і складаємо в невелику баночку. Змішуємо: воду, цукор і сіль, доводимо до кипіння, а щойно розчин почне закипати — додаємо оцет, тримаємо буквально хвилину і заливаємо маринадом цибулю. Закриваємо кришкою. Коли баночка охолоне (1-1,5 год), цибуля вже буде готова.

Готову мариновану цибулю можна зберігати у холодильнику кілька днів. Перед тим як додати її до салату, зайву рідину краще віджати.

Водночас цей же маринад можна використовувати для швидкого маринування інших овочів з додаванням перцю, спецій і трав (в цибулю їх не класти не варто). Підійде такий рецепт, наприклад, для солодкого перцю, буряка та огірків. Але їх краще лишати у маринаді на всю ніч.

Раніше ми розповідали як замаринувати капусту, щоб вона з’їдалася за лічені хвилини. Рецепт дуже простий і вам не знадобиться нічого особливо — всі ці продукти вже є у вас вдома.