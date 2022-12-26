Врятує одна маленька хитрість: як зробити, щоб у морозилці не було льоду

Проблему з намерзанням льоду можна вирішити всього за кілька хвилин

Далеко не у всіх вдома встановлений холодильник з функцією No Frost. Тому час від часу морозильну камеру доводиться приводити до ладу. Якщо цього не робити хоча б раз у 2-5 місяців, платити за електроенергію доведеться значно більше, бо морозилка витрачатиме більше ресурсів.

Усунути проблему з намерзанням льоду у морозильній камері насправді дуже просто. Для цього знадобиться всього один доступний засіб, передає prostoway.

Як зробити, щоб морозильна камера не наморожувала лід

Насамперед нам потрібно розморозити холодильник. Щоб процес пішов скоріше, відключивши його від розетки, покладіть усередину пляшки з теплою водою. Після цього гарно помийте морозильну камеру, протріть її насухо та обробіть гліцерином. Це і є той секретний засіб для запобігати намерзанню льоду.

Що зробити, щоб лід у морозилці не намерзав знову

Зверніть увагу на правила зберігання продуктів. Вони мають бути герметично закриті, аби з них не випаровувалась волога. Без цього уникнути намерзання не вийде. Також перевірте також герметичність дверцят. Для цього вставте листок А4 в момент їх закривання. Якщо ви не можете його легко витягнути — усе герметично. Якщо ж листок випадає — краще замінити гумовий ущільнювач на дверцятах.

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