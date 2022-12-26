Три дивовижні лайфхаки проти "святкових плям": сліди від вина і не тільки зникнуть за секунду

Іноді впоратися з плямами можна навіть без прання у машинці

Бризки від напоїв та їжі – часта причина плям на скатертинах, килимі та одязі, які особливо часто з’являються у святковий сезон. Деякі забруднення, у тому числі жир, легко відтерти навіть без пральної машинки, якщо знати невеликі лайфхаки.

Як пише Irish Examiner, є багато дієвих способів проти так званих святкових плям. Іноді лише підручні засоби потрібні для того, щоб за секунди забрати забруднення від вина, шоколаду та жиру.

Як прибрати пляму від вина на килимі

Якщо кілька крапель червоного вина або глінтвейну потрапить на килим, не панікуйте. По-перше, не тягніться до білого вина: це міф, що біле вино може допомогти вивести пляму від червоного вина. По-друге, не тріть пляма сильно, інакше вона в’їсться в тканину. Чим довше червоне вино залишиться на поверхні, тим важче його очистити, тому не залишайте цю роботу на наступний ранок. Насипте щедру порцію сухого порошку, такого як кухонна сіль, харчова сода, тальк або наповнювач для котячих туалетів на пляму і залиште на кілька хвилин. Потім промокніть пляму. Ці два кроки повинні видалити більшу частину плями, але якщо вона залишилася, нанесіть гарячу воду і промокніть ще трохи. Вода розбавляє вино, а тепло послаблює зчеплення із тканиною.

Чим відтерти жир зі скатертини

Ще одна звичайна пляма у святковий сезон — це жир або масло. Тканинні скатертини можуть бути зіпсовані плямами жиру. Проте кілька предметів домашнього вжитку вирішать проблему. Лимонний сік легко розчиняє жир, тож ви можете видавити кілька крапель на жирну пляму. Залишіть на кілька хвилин, щоб розчинилося забруднення.

За допомогою чого витерти шоколад на дивані

Ми всі любимо сидіти на дивані з коробкою цукерок, щоб переглянути улюблені святкові фільми. Але шоколад на дивані часто призводить до появи плям. У цьому випадку вам допоможе один лайфхак. Все, що вам потрібно, це чиста ганчірка, трохи мийного засобу та холодна вода. Змішайте воду та рідину для миття посуду й використовуйте тканину, щоб нанести її на пляму, обережно потираючи.

Раніше "Телеграф" розповідав, як прибрати пляму від чорнила на сорочці.