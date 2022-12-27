Як прибрати стійкі жовті плями з подушок без пральної машини: простий лайфхак
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На допомогу в чищенні подушок прийдуть підручні засоби
Деякі часто забувають чистити подушки, проте їх потрібно періодично приводити до ладу, як і матраци. Подушки збирають пил, піт та бактерії, які часто можуть утворювати жовті плями. Їх просто видалити за допомогою одного дієвого лайфхаку.
Багато подушок не можна прати в пральній машині, тому в цьому випадку проведіть точкову чистку, тобто обробіть конкретне місце на подушці, а не просто закидайте виріб до прання. Прибрати стійкі жовті плями з подушок можна за допомогою підручних продуктів, пише Express.
Чудово працює поєднання харчової соди та оцту. Оцтова кислота допомагає видалити будь-які плями з ваших подушок й усунути запах, а харчова сода діє як натуральний мийний засіб і дезодорант. Це м’який лужний порошок, тому його можна використовувати на будь-яких тканинах.
Як прибрати жовту пляму з подушки:
- Покрийте пляму оцтом, щоб вона повністю просочилася.
- Змішайте харчову соду і оцет у пропорції один до одного, має вийти паста.
- Нанесіть пасту на пляму та залиште на кілька хвилин.
- Використовуючи вологу тканину, видаліть усю пасту.
- Також можна повністю промити пляму великою кількістю води.
Раніше "Телеграф" розповідав, що повернути пожовклій подушці білий колір можна за допомогою доступних засобів, які є у вас вдома.