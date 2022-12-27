Як прибрати стійкі жовті плями з подушок без пральної машини: простий лайфхак

На допомогу в чищенні подушок прийдуть підручні засоби

Деякі часто забувають чистити подушки, проте їх потрібно періодично приводити до ладу, як і матраци. Подушки збирають пил, піт та бактерії, які часто можуть утворювати жовті плями. Їх просто видалити за допомогою одного дієвого лайфхаку.

Багато подушок не можна прати в пральній машині, тому в цьому випадку проведіть точкову чистку, тобто обробіть конкретне місце на подушці, а не просто закидайте виріб до прання. Прибрати стійкі жовті плями з подушок можна за допомогою підручних продуктів, пише Express.

Чудово працює поєднання харчової соди та оцту. Оцтова кислота допомагає видалити будь-які плями з ваших подушок й усунути запах, а харчова сода діє як натуральний мийний засіб і дезодорант. Це м’який лужний порошок, тому його можна використовувати на будь-яких тканинах.

Як прибрати жовту пляму з подушки:

Покрийте пляму оцтом, щоб вона повністю просочилася.

Змішайте харчову соду і оцет у пропорції один до одного, має вийти паста.

Нанесіть пасту на пляму та залиште на кілька хвилин.

Використовуючи вологу тканину, видаліть усю пасту.

Також можна повністю промити пляму великою кількістю води.

Раніше "Телеграф" розповідав, що повернути пожовклій подушці білий колір можна за допомогою доступних засобів, які є у вас вдома.