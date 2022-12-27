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Як прибрати стійкі жовті плями з подушок без пральної машини: простий лайфхак

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Подушка знову стане білою Новина оновлена 27 грудня 2022, 00:08
Подушка знову стане білою. Фото westinstore.com

На допомогу в чищенні подушок прийдуть підручні засоби

Деякі часто забувають чистити подушки, проте їх потрібно періодично приводити до ладу, як і матраци. Подушки збирають пил, піт та бактерії, які часто можуть утворювати жовті плями. Їх просто видалити за допомогою одного дієвого лайфхаку.

Багато подушок не можна прати в пральній машині, тому в цьому випадку проведіть точкову чистку, тобто обробіть конкретне місце на подушці, а не просто закидайте виріб до прання. Прибрати стійкі жовті плями з подушок можна за допомогою підручних продуктів, пише Express.

Чудово працює поєднання харчової соди та оцту. Оцтова кислота допомагає видалити будь-які плями з ваших подушок й усунути запах, а харчова сода діє як натуральний мийний засіб і дезодорант. Це м’який лужний порошок, тому його можна використовувати на будь-яких тканинах.

Як прибрати жовту пляму з подушки:

  • Покрийте пляму оцтом, щоб вона повністю просочилася.
  • Змішайте харчову соду і оцет у пропорції один до одного, має вийти паста.
  • Нанесіть пасту на пляму та залиште на кілька хвилин.
  • Використовуючи вологу тканину, видаліть усю пасту.
  • Також можна повністю промити пляму великою кількістю води.

Раніше "Телеграф" розповідав, що повернути пожовклій подушці білий колір можна за допомогою доступних засобів, які є у вас вдома.

Теги:
#Подушка #Пляма #Лайфхак