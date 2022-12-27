Як легко видалити катишки з одягу без машинки: трюк з інструментом, який коштує копійки

Цей пристрій навіть ефективніший за спеціальну машинку для видалення катишків

Навіть нова річ з часом перетворюється на вигляд на пошарпану і стару. А все через катишки, які псують весь ваш навіть найдорожчий образ. Позбутися катишків можна, і навіть без використання спеціальних машинок.

Використовуючи один недорогий інструмент, вам не доведеться відправляти улюблену річ на дачу або взагалі викидати. Пристосування, яке служитиме вам довго і на совість, — це наждачний папір, пише cpykami. З цим інструментом ви не тільки приберете катишки, а й оновите зовнішній вигляд улюбленої речі.

Як прибрати катишки з одягу

Потрібно, злегка розтягнувши річ, наждачним папером (тільки не беріть надто великий) зчистити катишки зверху донизу. Головне — акуратно рухатися в одному напрямку тканиною.

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