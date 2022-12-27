П’ять секретних функцій iPhone, про які не знає майже ніхто
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Підказки і поради, які допоможуть вам зробити свій телефон іще зручнішим
Компанія Apple постійно бореться за те, щоб її операційна система була максимально зручною і зрозумілою для користувачів. Утім, деякі функції та можливості для більшості щасливих власників iPhone усе ще лишаються таємницею.
Часто корисні функції заховані глибоко у надрах системи. Знаходити їх доводиться буквально під мікроскопом, повідомляє itechua.com.
Пароль
- Відкрийте параметри та перейдіть до розділу Wi-Fi.
- У верхньому правому куті натисніть кнопку "Змінити" й підтвердьте вхід за допомогою Touch ID або Face ID.
- Виберіть мережу, від якої хочете переглянути пароль, і натисніть на "i" у кружечку.
- Натисніть пароль і він відкриється для копіювання.
Тепер можете просто перенести його у нотатки чи на якийсь листочок для подальшого використання, аби наступного разу при втраті збережних паролів не довелося усе "скидати".
Як зробити в Safari стартову сторінку
Які б круті браузери для iPhone не випускали сторонні розробники, найпопулярнішим все одно залишається Safari. Ним досить зручно користуватися, однак цей процес можна зробити ще приємнішим. Наприклад, у браузері Safari для стартової сторінки можна встановити фонове зображення:
Для цього:
- Відкрийте Safari і додайте порожню вкладку.
- Прокрутіть вниз і натисніть кнопку "Змінити".
- Ще раз прокрутіть вниз і виберіть із запропонованих фонових зображень або ж встановіть своє.
Тепер стартова сторінка виглядатиме не просто як сірий чи білий прямокутник із посиланнями, а матиме приємне квітчасте тло чи ваше улюблене фото на задньому фоні.
Довгий скриншот на iPhone
Скриншот – це один із найбільш зручних способів поділитися або зберегти інформацію, що знаходиться на екрані вашого смартфона. Щоправда, його розміру не завжди вистачає, аби вмістилося усе необхідне.
На Айфоні це можна виправити — там є функція довгих скриншотів. Це працює ось так:
- Відкрийте Safari і перейдіть на сторінку, яку хочете заскрінити.
- Зробіть знімок екрана зручним для вас способом та відкрийте мініатюру у лівому нижньому кутку.
- У верхній частині екрана виберіть "Уся сторінка".
- Натисніть кнопку "Поділитися" у верхньому правому куті та виберіть, через яку програму поділитися. Або просто збережіть у "Файли".
Тепер вам буде доступний довгий PDF-файл. За замовчуванням він зберігається у файлах, тому шукати його слід саме там.
Як скасувати дію на iPhone
Після відмови від кнопки "Додому" Apple додала на iPhone велику кількість різних жестів, які дозволяють зручно керувати смартфоном. Але деякі з них геть не очевидні.
Наприклад, ви набрали багато тексту у повідомленні, але вирішили не надсилати його. Замість того, щоб довго його стирати чи намагатися виділити видалення, можна просто скасувати набір меседжа: просто проведіть трьома пальцями вліво. У верхній частині екрана з’явиться невеликий банер із текстом "Скасувати". Щоб повернутися назад, повторіть те саме — тільки вже у правий бік.
Закрити вкладки в Safari
Ви коли-небудь помічали, скільки вкладок у вас може бути відкрито в Safari? Буває, у деяких користувачів їх там десятки. І ні до чого хорошого це не веде — при запуску браузера телефон може почати гальмувати. Виправити це можна, просто закривши всі зайві сторінки. А щоб не робити цього вручну, на iPhone можна налаштувати автоматичне закриття:
- Відкрийте параметри та перейдіть до розділу "Safari".
- Зайдіть до пункту "Закривати вкладки".
- Виберіть зручний для вас часовий інтервал.
Тепер всі вкладки закриватимуться автоматично після закінчення заданого проміжку часу. Дуже зручно, якщо ви звикли відкривати багато сторінок, а закривати їх ліньки. Головне – не забувайте зберігати потрібне в закладки, інакше доведеться шукати інформацію заново.
Раніше ми розповідали про одну функцію на смартфоні, яка "садить" акумулятор у 5 разів швидше. Фіча загалом корисна, але споживає нереально багато заряду.