П’ять секретних функцій iPhone, про які не знає майже ніхто

Підказки і поради, які допоможуть вам зробити свій телефон іще зручнішим

Компанія Apple постійно бореться за те, щоб її операційна система була максимально зручною і зрозумілою для користувачів. Утім, деякі функції та можливості для більшості щасливих власників iPhone усе ще лишаються таємницею.

Часто корисні функції заховані глибоко у надрах системи. Знаходити їх доводиться буквально під мікроскопом, повідомляє itechua.com.

Пароль

Секретна функція збереження паролів на iPhone

Відкрийте параметри та перейдіть до розділу Wi-Fi.

У верхньому правому куті натисніть кнопку "Змінити" й підтвердьте вхід за допомогою Touch ID або Face ID.

Виберіть мережу, від якої хочете переглянути пароль, і натисніть на "i" у кружечку.

Натисніть пароль і він відкриється для копіювання.

Тепер можете просто перенести його у нотатки чи на якийсь листочок для подальшого використання, аби наступного разу при втраті збережних паролів не довелося усе "скидати".

Як зробити в Safari стартову сторінку

Які б круті браузери для iPhone не випускали сторонні розробники, найпопулярнішим все одно залишається Safari. Ним досить зручно користуватися, однак цей процес можна зробити ще приємнішим. Наприклад, у браузері Safari для стартової сторінки можна встановити фонове зображення:

Встановлення фонового зображення на стартовій сторінці Safari

Для цього:

Відкрийте Safari і додайте порожню вкладку.

Прокрутіть вниз і натисніть кнопку "Змінити".

Ще раз прокрутіть вниз і виберіть із запропонованих фонових зображень або ж встановіть своє.

Тепер стартова сторінка виглядатиме не просто як сірий чи білий прямокутник із посиланнями, а матиме приємне квітчасте тло чи ваше улюблене фото на задньому фоні.

Довгий скриншот на iPhone

Скриншот – це один із найбільш зручних способів поділитися або зберегти інформацію, що знаходиться на екрані вашого смартфона. Щоправда, його розміру не завжди вистачає, аби вмістилося усе необхідне.

На Айфоні це можна виправити — там є функція довгих скриншотів. Це працює ось так:

Відкрийте Safari і перейдіть на сторінку, яку хочете заскрінити.

Зробіть знімок екрана зручним для вас способом та відкрийте мініатюру у лівому нижньому кутку.

У верхній частині екрана виберіть "Уся сторінка".

Натисніть кнопку "Поділитися" у верхньому правому куті та виберіть, через яку програму поділитися. Або просто збережіть у "Файли".

Тепер вам буде доступний довгий PDF-файл. За замовчуванням він зберігається у файлах, тому шукати його слід саме там.

Довгий скриншот у форматі PDF-файлу на Айфоні - це дуже зручно

Як скасувати дію на iPhone

Після відмови від кнопки "Додому" Apple додала на iPhone велику кількість різних жестів, які дозволяють зручно керувати смартфоном. Але деякі з них геть не очевидні.

Наприклад, ви набрали багато тексту у повідомленні, але вирішили не надсилати його. Замість того, щоб довго його стирати чи намагатися виділити видалення, можна просто скасувати набір меседжа: просто проведіть трьома пальцями вліво. У верхній частині екрана з’явиться невеликий банер із текстом "Скасувати". Щоб повернутися назад, повторіть те саме — тільки вже у правий бік.

Закрити вкладки в Safari

Ви коли-небудь помічали, скільки вкладок у вас може бути відкрито в Safari? Буває, у деяких користувачів їх там десятки. І ні до чого хорошого це не веде — при запуску браузера телефон може почати гальмувати. Виправити це можна, просто закривши всі зайві сторінки. А щоб не робити цього вручну, на iPhone можна налаштувати автоматичне закриття:

Відкрийте параметри та перейдіть до розділу "Safari".

Зайдіть до пункту "Закривати вкладки".

Виберіть зручний для вас часовий інтервал.

Автоматичне закриття вкладок - ваша гарантія, що браузер працюватиме швидко і без проблем

Тепер всі вкладки закриватимуться автоматично після закінчення заданого проміжку часу. Дуже зручно, якщо ви звикли відкривати багато сторінок, а закривати їх ліньки. Головне – не забувайте зберігати потрібне в закладки, інакше доведеться шукати інформацію заново.

Раніше ми розповідали про одну функцію на смартфоні, яка "садить" акумулятор у 5 разів швидше. Фіча загалом корисна, але споживає нереально багато заряду.